Матч "Спартак" – "Динамо" не будет перенесен

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко сообщил, что матч Российской футбольной премьер-лиги между столичными "Спартаком" и "Динамо" не будет перенесен. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом, игра, как и планировалось, начнется на стадионе "Открытие Арена" в 19:00 3 августа.

Стадион "Открытие Арена" расположен на Волоколамском шоссе, 69. Добраться туда можно на общественном транспорте от станций метро "Спартак" и "Тушинская". В дни проведения футбольных матчей станция "Спартак" работает в обычном режиме.

После трех туров РФПЛ "Спартак" занимает 10 место с четырьмя очками. "Динамо" расположилось на седьмом месте с таким же количеством очков, более высокое место подопечным Дмитрия Хохлова обеспечивает положительная разница забитых и пропущенных мячей.

Откроется четвертый тур российской премьер-лиги поединком между "Уралом" и "Ростовом". Игра в Екатеринбурге стартует в субботу в 14:00 по московскому времени.