Матч "Спартак" – "Динамо" не будет перенесен

Заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко сообщил, что матч Российской футбольной премьер-лиги между столичными "Спартаком" и "Динамо" не будет перенесен. Об этом пишет РИА Новости.
Таким образом, игра, как и планировалось, начнется на стадионе "Открытие Арена" в 19:00 3 августа.
Стадион "Открытие Арена" расположен на Волоколамском шоссе, 69. Добраться туда можно на общественном транспорте от станций метро "Спартак" и "Тушинская". В дни проведения футбольных матчей станция "Спартак" работает в обычном режиме.
После трех туров РФПЛ "Спартак" занимает 10 место с четырьмя очками. "Динамо" расположилось на седьмом месте с таким же количеством очков, более высокое место подопечным Дмитрия Хохлова обеспечивает положительная разница забитых и пропущенных мячей.
Откроется четвертый тур российской премьер-лиги поединком между "Уралом" и "Ростовом". Игра в Екатеринбурге стартует в субботу в 14:00 по московскому времени.
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