Юристы оценили возможность уголовного преследования тренеров Валиевой

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После дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой в WADA и РУСАДА заявили, что соучастники приема допинга спортсменкой, если они есть, могут быть наказаны. Об этом сообщает РБК.

По словам спортивного юриста Алексея Панича, доказать намеренное употребление допинга и выявить соучастие тренеров будет сложно, учитывая, что с момента предполагаемого нарушения прошло больше двух лет. Однако расследование скандала может затянуться на неопределенный срок, сказал он и добавил, что перспективы успешного расследования кажутся неоднозначными, если не появится информатор, готовый дать свидетельские показания.

Эксперт также отметил, что в случае наличия подозреваемых в этом скандале есть ограниченные возможности сбора сведений и доказательств. Такие люди, с его слов, могут отказаться от предоставления необходимой информации.

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов РФ Сергей Алексеев, в свою очередь, прокомментировал, что расследование в отношении окружения Валиевой уже проведено РУСАДА на стадии разбирательства дела в первой инстанции после Олимпиады. Тогда решением дисциплинарного антидопингового комитета агентства фигуристка была почти оправдана, напомнил он. Кроме того, департамент разведки и расследований WADA участвовал и контролировал расследование РУСАДА, уголовное дело по рассматриваемым фактам не возбуждалось, рассказал эксперт.

Алексеев уточнил, что при возобновлении расследования в отношении тренеров Валиевой важен фактор времени. Он добавил, что чем больше проходит времени с момента обнаружения допинга, тем меньше результативность расследований.

Также юрист, отвечая на вопрос об угрозе дисквалификации тренера Этери Тутберидзе, сказал, что для этого решения нужны серьезные основания, а их нет. Он считает, что в основном дело завершено, без каких-либо санкций к окружению Валиевой.

В свою очередь, адвокат Юлия Вербицкая-Линник уверена, что из-за широкого общественного резонанса тренеров и специалистов по спортивной медицине, которые работали с фигуристкой, с высокой долей вероятности проверят и изучат. По ее мнению, WADA и РУСАДА не могут проводить расследование, поэтому, считает она, этим будут заниматься правоохранители РФ. В частности, указала эксперт, они узнают, принуждал ли кто-то Валиеву к приему допинга, и проверят на соответствие действительности версию произошедшего самой спортсменки.

Вербицкая-Линник отметила, что тренера или медика могут привлечь к уголовной ответственности. Член Ассоциации юристов РФ Валерия Стародубова добавила, что это возможно сделать только при наличии доказательств их вины. По ее мнению, доказать, что кто-либо заставил Валиеву принять запрещенный препарат или знал о возможном его применении, весьма затруднительно.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) положительно оценили решение CAS. Там подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.

Позже ISU присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.

Песков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Камилы Валиевой