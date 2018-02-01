Путин прокомментировал решение CAS по олимпийцам РФ

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Владимир Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением спортивного арбитража суда и с уважением относиться к оппонентам РФ, передает ТАСС.

По словам президента, России еще много чего предстоит сделать. При этом он отметил, что решение CAS "не может не радовать", так как оно подтверждает, что большинство ее спортсменов чистые.

Ранее CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде 2014 года в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не примут участие только в ближайших Играх в Пхенчхане.

Спортивный юрист Артем Пацев, комментируя решение Спортивного арбитражного суда, отметил, что спортсмены вправе требовать компенсации от тех органов и комитетов Международного олимпийского комитета – в частности комиссии Освальда, чьими действиями и был нанесен урон.

"Сейчас уже независимо от допуска на Олимпийские игры стало очевидно, что нанесен огромный вред репутации спортсменов, которые никогда ни в каких допинговых махинациях, как метко выразился наш президент, "придурка Родченкова" не участвовали", – цитирует слова юриста RT.