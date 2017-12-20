Госдума приняла во втором чтении закон о выплатах при рождении ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Госдуме приняли во втором чтении законопроект о ежемесячных выплатах семьям при рождении или усыновлении первого или второго ребенка.
В нижнюю палату парламента документ внес президент России Владимир Путин. Размер выплаты предложили приравнять в прожиточному минимуму, установленному в субъекте РФ. При этом подразумевается минимум за II квартал года, который предшествует году обращения за выплатой, сообщает Агентство "Москва".
Получить ее могут родители, постоянно проживающие в стране. Ребенок должен быть рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, а также являться гражданином РФ. Выплату назначают, если доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.
Устанавливают ее на год. После этого нужно подавать новое заявление на срок до достижения ребенком возраста 1,5 года.
Средства на осуществление выплаты передаются органам госвласти субъектов РФ в виде субвенций из федерального бюджета, делать это будут за счет материнского капитала.
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