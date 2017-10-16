Родительская общественность Москвы попросила об увеличении выплат

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Родительская общественность столицы попросила вдвое увеличить размер пособий для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Об этом в ходе круглого стола сообщила председатель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей Москвы" Наталья Карпович.

"Если говорить о суммах сегодня, вот эти все пособия, как нам кажется, должны быть увеличены как минимум в два раза. Конечно, хочется большего: пособие не три тысячи рублей, а шесть или девять тысяч", – цитирует ее Агентство "Москва".

Данное предложение поддержала представитель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов и инвалидов в детства Ева Стюарт. По ее словам, сумма пособия в шесть тысяч рублей не индексировалась с 2007 года и является единственным финансовым источником мам детей с ограниченными возможностями. Она отметила, что согласно опросу, проведенному среди родителей, 83% считают, что сумму нужно увеличить на 50 процентов.

Также в ассоциации считают, что пособие и выплату по уходу за инвалидом первой группы до достижения им 23 лет нужно сохранить. Стюарт также добавила, что еще одно пожелание касается единовременной выплаты на школьную форму для родителей детей-инвалидов, которые ходят в образовательные учреждения.