Топилин назвал доход семей, которые получат выплаты при рождении первого ребенка

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Доход семьи, которая сможет претендовать на выплаты за рождение первого ребенка, должен составлять до 50 тысяч рублей на двоих в регионе РФ cо средними доходами населения.

"Заработная плата должна быть около 50 тысяч рублей на двух человек в среднем регионе. Это планка, при которой семья попадет в программу поддержки", – сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, передает РИА Новости.

По его словам, чтобы получить пособие на первого ребенка, семье следует обратиться в органы исполнительной власти субъекта РФ. При рождении второго ребенка родители должны обращаться в пенсионный фонд. Там они смогут одновременно подать заявление и на пособие, и на получение материнского капитала.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил ряд социальных инициатив. В том числе, он предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года. С января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которую будут выплачивать, пока ребенку не исполнится полтора года.