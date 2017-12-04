Задай вопрос заместителю мэра по социальному развитию Леониду Печатникову

Фото: портал Москва 24/ Михаил Сипко

Где получить медицинскую консультацию высшего класса? Кому положены новые социальные выплаты? Как помочь ребенку стать успешным в школе и в жизни? Все это можно узнать теперь из первых уст. Задай свой вопрос заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Леониду Печатникову. Ответы на самые актуальные из них увидишь в эфире телеканала "Москва 24". Уже совсем скоро!