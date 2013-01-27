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27 января 2013, 19:14

Новости читателей

Въезд во двор на Ленинском проспекте перекрыла свалка снега

Фото читателя

Жители дома №30 по Ленинскому проспекту оказались забаррикадированы в своем дворе из-за свалки снега.

"Въехать на машине во двор не можем, выехать не можем, а те, кто пешком, должны набраться сил, чтобы преодолеть данный "Эверест", - пишет читатель M24.RU.

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