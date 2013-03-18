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18 марта 2013, 08:42

ЧП

Сброс снега с крыш повредил провода в центре Москвы

В результате сброса снега с крыш отключено около 30 уличных светильников на Большой Ордынке, Болотной улице и в Черниговском переулке. Освещение восстановят в понедельник.

"По предварительной информации, в результате сброса снега с крыш была повреждена воздушная сеть, в результате чего произошло короткое замыкание на трансформаторной подстанции", - сообщили в правоохранительных органах Москвы.

ЧП произошло накануне поздно вечером. Предполагается, что в понедельник освещение будет восстановлено, передает Интерфакс.

снег авария чп уличное освещение
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