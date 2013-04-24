Подмосковных чиновников проверяют по делу об аферах с землей

Солнечногорская городская прокуратура в суде добивается признать недействительными договоры купли-продажи и аренды земельных участков на территории Истринского водохранилища. В настоящее время проводится доследственная проверка законности действий должностных лиц местной администрации при предоставлении гражданам земли.

Как сообщили в областной прокуратуре, в сельских поселениях, расположенных вдоль этого водохранилища, было нарушено земельное и водное законодательство. Органы местного самоуправления предоставили гражданам в собственность и аренду 26 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Нарушения были выявлены еще в прошлом году Солнечногорской городской прокуратурой совместно с территориальным отделом Управления Росреестра по Московской области в ходе проведенной проверки. Они проверяли законность предоставления гражданам земельных участков, в том числе в зонах, где находятся источники питьевого водоснабжения столицы.

Оказалось, что все эти участки полностью или частично входят в зону санитарной охраны водохранилища. Солнечногорская городская прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании договоров купли-продажи и аренды земельных участков недействительными.

Ранее полиция выявила факт мошенничества в особо крупном размере с землей в Солнечногорском районе Подмосковья. Мошенники завладели двумя ее участками площадью более 32 гектаров и рыночной стоимостью более 120 миллионов рублей.