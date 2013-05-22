Форма поиска по сайту

22 мая 2013, 19:33

Происшествия

Следственный комитет начал проверку в отношении певца Витаса

Следственный комитет допросит певца Виталия Грачева, более известного как Витас. СКР инициировал проверку по факту нанесения телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба СКР, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти", максимальное наказание по которой – пять лет лишения свободы.

Напомним, 10 мая 2013 года около ВВЦ Грачев на внедорожнике сбил велосипедистку. Затем он заперся в автомобиле, а потом вышел из машины и начал размахивать пистолетом.
21 мая было в отношении Витаса было возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством", за которое ему грозит два года лишения свободы.

