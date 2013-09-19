Форма поиска по сайту

19 сентября 2013, 18:10

Происшествия

Шестеро изготовителей поддельных документов арестованы в столице

Шесть человек арестованы в Москве по делу об изготовлении и реализации поддельных документов. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве.

Все они состояли в организации, которая через хорошо организованную сеть офисов обеспечивала поддельными документами иностранных граждан, в том числе исповедующих радикальные исламские течения.

9 предполагаемых членов преступной группировки были задержаны 16 сентября, одного из них арестовали. Подозреваемым было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупных размерах". Следствие ходатайствовало об аресте еще шестерых задержанных, 18 октября разрешение на арест было получено.

