В Подмосковье задержан обвиняемый в изнасиловании

Подмосковные полицейские задержали обвиняемого в совершении изнасилования. Задержанный, уроженец Пензенской области, находился в федеральном розыске по подозрению в изнасиловании инвалида.

Преступление было совершено в январе 2010 года. Двое уроженцев города Нижнее Ломово, будучи пьяными, изнасиловали инвалида второй группы, страдавшего церебральным параличом, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Один из обвиняемых скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.

Он был задержан 15 октября в городе Яхрома Дмитровского района Подмосковья. Обвиняемый содержится под стражей.