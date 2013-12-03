Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря 2013, 09:22

Происшествия

Авиадебоширы с рейса Камчатка-Москва стали фигурантами уголовного дела

Трое авиадебоширов, угрожавших взорвать самолет рейса Петропавловск-Камчатский – Москва, стали фигурантами уголовного дела.

Как сообщает РИА Новости, уголовное дело возбуждено по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное наказание, которое грозит хулиганам – три года тюрьмы.

Напомним, три пассажира самолета при посадке на борт повздорили с другим вылетающими и пригрозили, что взорвут самолет. Все 189 пассажиров были эвакуированы, борт обследовали взрывотехники и кинологи с собаками.

следствие уголовные дела авиадебоширы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика