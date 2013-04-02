Генпрокуратура РФ просит Белоруссию выдать авиадебошира Кабалова

Российская Генпрокуратура направила запрос в Белоруссию о выдаче бизнесмена Сергея Кабалова, который в состоянии опьянения пытался угнать самолет.

"Заместитель генпрокурора Александр Звягинцев направил в Генеральную прокуратуру Белоруссии запрос о выдаче Сергея Кабалова для привлечения его к уголовной ответственности", — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Дебошир был задержан в Белоруссии 7 марта. В России ему грозит до 8 лет тюрьмы за нападение на стюарда и попытку угнать самолет компании "Когалымавиа".

Авиаинцидент произошел в январе – Кабалов в состоянии опьянения, несмотря на запрет, закурил сигарету в туалете самолета и ударил стюарда, сделавшего ему замечание. После чего пьяный проник в кабину пилотов и потребовал совершить экстренную посадку.

Против дебошира возбуждено уголовное дело по статьям "Побои" и "Покушение на угон самолета". Суд санкционировал заочный арест подозреваемого и объявил его в международный розыск.