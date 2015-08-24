Врачи скорой помощи отказываются вооружаться электрошокерами

24 августа 2015, 17:08
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Как сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" главный врач станции скорой и неотложной медпомощи им. Пучкова Николай Плавунов, ранее они отказались от такого предложения. По его словам, воздействовать на агрессивных пациентов они могут только силой убеждения.
"Что же касается методов самообороны, то главным образом врачи воздействуют на пациента словом. Конечно, для самообороны не применяется никакое ответное физическое воздействие, мы даже отказались от предложения использовать электрошокеры", – подчеркнул Плавунов.
Он также добавил, что если врачи сталкиваются с агрессивным поведением пациента, то на место срочно вызывается наряд полиции и бригады скорой психиатрической помощи.
Ранее широкое распространение получил случай хамского поведения водителя. Это произошло в конце июля на Волоколамском шоссе. Водитель BMW сначала не уступал дорогу машине медиков, а затем несколько раз "подрезал" автомобиль.
Позднее водителя задержали. Им оказался 28-летний Сергей Мартынов. Суд принял решение арестовать его на двое суток за неоплаченные ранее штрафы.
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