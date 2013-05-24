Форма поиска по сайту

24 мая 2013, 15:01

Безопасность

Столичным велосипедистам расскажут о технике безопасности

Столичным велосипедистам раздадут буклеты с рекомендациями по технике безопасности и правилами дорожного движения, сообщил заммэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной сети Максим Ликсутов.

Кроме того, в буклете будут перечислены правила езды для детей до 14 лет и провоза велосипеда в общественном транспорте, а также предоставлена информация о штрафах и оказании медицинской помощи.

Ликсутов добавил, что брошюра будет распространяться бесплатно через волонтеров велосообществ.

