КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 350 тысяч рублей за поведение фанатов

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский "Спартак" в общей сложности на 350 тысяч рублей за поведение фанатов "красно-белых" на матче с нижегородской "Волгой". Это решение было принято в пятницу на очередном заседании КДК, сообщает пресс-служба РФС.

Встреча состоялась в прошлую субботу в Нижнем Новгороде и закончилась со счетом 1:0 в пользу московской команды. Использование и бросание фанатами "красно-белых" пиротехнических изделий обойдется клубу в 300 тысяч рублей, а неправомерные действия зрителей - в 50 тысяч.

При этом "Волга" оштрафована на 100 тысяч рублей за "необеспечение принимающей стороной общественного порядка и безопасности на стадионе".

Было также принято решение, что московские армейцы выплатят 90 тысяч рублей за действия фанатов, а "Томь" заплатит 100 тысяч за использование болельщиками пиротехники.