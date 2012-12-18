За незаконную вырубку елей москвичей оштрафуют на 200 тысяч рублей

В Москве принялись активно выявлять нарушителей, вырубающих леса и продающих ели и сосны на несанкционированных елочных базарах. Согласно статье Уголовного кодекса РФ, штраф за вырубку составит от 200 тысяч рублей.

"Помимо ответственности в виде штрафа, лицу, совершившему вырубку, предъявляется ущерб, сумма которого в десятки, а иногда и в сотни раз превышает стоимость елки, которую можно купить на елочном базаре", - сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Добавим, что несанкционированные базары будут проверять правоохранители. Мероприятия по борьбе с незаконной рубкой хвойных в рамках операции "Ель" будут проходить в столице вплоть до 31 декабря.

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