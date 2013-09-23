В столичном регионе объявлено штормовое предупреждение

На территории московского региона объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер и возможны подтопления дорог. Об этом в понедельник вечером сообщает МЧС России по Москве.

Как говорится в сообщении пресс-службы МЧС, в период с 22:00 23 сентября до 22:00 24 сентября в столице, на территории Новомосковского и Троицкого округов, а также в области местами будет идти сильный дождь с резким усилением ветра. Возможен подмыв грунта на отдельных участках трасс.