Джонни Депп приедет в Россию 10 ноября для записи музыкального трека

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Американский актер Джонни Депп приедет в Россию 10 ноября 2023 года, чтобы записать совместный музыкальный трек с группой "Яморе". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пиар-менеджера группы.

Менеджер российского коллектива также отметила, что, возможно, Джонни Депп даст концерт в рамках своего тура, где также выступит группа "Яморе". Депп исполнит для трека гитарную партию, а сама песня будет "о сложностях жизни и позитивном в них".

"На прошлой неделе был видеозвонок с командой Деппа. Есть дата, когда планируется приезд, – 10 ноября, запись трека с "Яморе" – 12 ноября. И на последующих выходных, если получится, Депп даст концерт в рамках своего тура, где группа "Яморе" также выйдет на сцену и сделает анонс трека", – отметила представитель группы.

При этом пиар-менеджер музыкантов подчеркнула, что сейчас голливудский актер находится не в лучшем состоянии. Однако музыканты надеются, что в скором времени все нормализуется и не навредит планам визита в Россию.

Группа "Яморе" была основана в 2022 году. В основной состав группы входят вокалист Сергей Ломоносов, гитарист и клавишник Михаил Лисов и барабанщик Вячеслав Майер.

Пока россияне могут ознакомиться с фильмом "Жанна Дюбарри", где Джонни Депп сыграл свою первую роль после громкого судебного разбирательства с Эмбер Херд. В картине Джонни Депп сыграл короля Франции Людовика XV.

24 июля Джонни Деппа обнаружили без сознания в отеле в Будапеште. У музыкальной группы Деппа – Hollywood Vampires – было запланировано выступление в Венгрии, которое пришлось отменить из-за госпитализации музыканта.