Все музыканты группы "Би-2" будут депортированы из Таиланда в Израиль

Фото: ТАСС/IMAGO/Konstantin Sednev (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Консул Израиля смог договориться с иммиграционными органами Таиланда о депортации барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы "Би-2" (основатель группы Егор Бортник внесен в РФ в реестр иноагентов) в их страну. Об этом ТАСС рассказали в окружении участников группы.

По информации собеседника агентства, все музыканты группы уже прошли стойку регистрации и в скором времени должны вылететь в Израиль.

Участников группы "Би-2" задержали на Пхукете после нелегального проведения концертов. В связи с нарушением правил местного трудового законодательства их обязали выплатить штраф в размере 84 долларов с каждого.

Позже СМИ сообщали, что четырех участников группы депортируют в Израиль. По предварительным данным, они въезжали на территорию Таиланда по израильским паспортам.

Позже стало известно, что солист группы Егор Бортник (признан в РФ иноагентом) прибыл в Израиль. Данные об этом подтвердили в иммиграционном бюро королевской полиции Таиланда.



Группу "Би-2" освистали во время выступления на матче за Суперкубок России