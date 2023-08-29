Фото: ТАСС/AP Photo/Ted S. Warren

Американский рэп-исполнитель Eminem запретил претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами использовать его песни в ходе избирательной кампании, сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо от рэпера получила американская компания Broadcast Music Inc., которая занимается защитой прав на музыку. Теперь любое воспроизведение музыкальных композиций Eminem в рамках кампании "Вивек 2024" будет классифицироваться как значимое нарушение лицензионного соглашения.

В августе в соцсетях США распространилось видео, на котором Рамасвами исполняет композицию Loose Yourself ("Потеряй себя") авторства Eminem на ярмарке в американском штате Айова.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пообещал в случае своей победы на американских выборах в 2024 году признать контроль РФ над присоединившимися территориями. Политик также заявил, что снимет с России введенные санкции и заблокирует кандидатуру Украины в Североатлантический альянс в обмен на выход РФ из военного альянса с Китаем.

По словам политика, чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более ясным становится "единственный победитель", которым Рамасвами считает Пекин. Он добавил, что глупая политика Вашингтона в отношении КНР привела к тому, что Китай и Россия работают сообща в том направлении, которое представляет угрозу для США.

До этого Вивек Рамасвами допустил исчезновение Соединенных Штатов в случае конфликта с Россией и Китаем. По его словам, у Штатов нет возможностей по защите от ядерного оружия. Кроме того, он указал на проблемы в национальной обороне США.