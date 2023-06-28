Москва онлайн покажет коллекцию одежды по рисункам Мартина и Аллы-Виктории Киркоровых

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

29 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть модный показ дизайнера Аники Керимовой. На мероприятии будут представлены коллекции, созданные по рисункам детей Филиппа Киркорова – Мартина и Аллы-Виктории.

Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с дизайнерами и гостями.

Алла-Виктория родилась в 2011 году, а Мартин – в 2012 году. Несмотря на юный возраст, оба серьезно увлечены миром моды. Мартин не раз выходил на подиум в качестве модели, а два года назад стал рисовать эскизы нарядов. Сестра Алла-Виктория тоже проявила себя в качестве автора модных образов. Дизайнер Аника Керимова помогла юным дарованиям воплотить в жизнь свою первую коллекцию.

Смотрите прямую трансляцию 29 июня в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.