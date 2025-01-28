Прощание с Игорем Янковским пройдет в Доме кино в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Прощание с актером и медиаменеджером Игорем Янковским пройдет 30 января в Доме кино в Москве, сообщила пресс-служба Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Начало гражданской панихиды запланировано на 12:00 в Белом зале Дома кино. После этого артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Игорь Янковский умер 27 января в возрасте 73 лет. По данным СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание. По другой версии, к кончине привело осложнение цирроза печени.

Янковский – племянник народного артиста СССР Олега Янковского. Он родился в 1951 году. В 1974 году он завершил обучение в Театральном училище имени Бориса Щукина. Вплоть до 1992 года он работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, после чего ушел в рекламную сферу и стал сооснователем Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В том же году он возглавил коммуникационную группу "Максима" и стал ее соучредителем.

С 1996 года он занимал пост президента Международного фестиваля рекламы. В 2004 году Янковский возглавил агентство "Рекламный картель" и АКАР.

Его фильмография насчитывает более 40 фильмов и сериалов. В частности, артист исполнил главные роли в фильмах "Колье Шарлотты", "Дураки умирают по пятницам" , "Исповедь содержанки". Кроме того, он принимал участие в проектах "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Приключения принца Флоризеля" и "Путешествие будет приятным".

