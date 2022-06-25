Прощание с Пьером Нарциссом перенесено на 29 июня

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Прощание с певцом Пьером Нарциссом, которое должно было пройти в субботу в Центральной клинической больнице, перенесли на 29 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшую жену артиста Валерию Калачеву.

Она пояснила, что в связи с урегулированием вопросов о передаче тела между странами и семьями возник острый форс-мажор.

"Мы просим войти в положение всех неравнодушных, друзей, близких, поклонников и перенести прощание на среду в том же месте", – попросила она.

В свою очередь подруга певца рассказала, что сотрудники посольства Камеруна не выдают тело Нарцисса его бывшей жене, поскольку у артиста не было гражданства РФ.

О смерти певца Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Сообщалось, что артисту проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.

По словам Калачевой, музыкант скончался от последствий подагры, он мучился от болезни около месяца. Коллеги по сцене рассказали, что последнее время артист с трудом ходил и признавался, что ему тяжело дышать.

Нарцисс родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. С детства он занимался музыкой и футболом, но второе в его жизни все же осталось простым хобби. Нарцисс провел несколько матчей в составе команды российских артистов.

