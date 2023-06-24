Выступление Билана состоялось на закрытии Дня молодежи в Нижнем Новгороде

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Выступление певца Дима Билана прошло на закрытии Дня молодежи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, артист исполнил композицию "Невозможное возможно" на городском стадионе на Стрелке. Во время песни также на сцену вышли гимнастки сестры Арина и Дина Аверины.

До этого губернатор региона Глеб Никитин заявил, что концерт Димы Билана на площади Минина в Нижнем Новгороде отменили.

Ранее сообщалось, что в Кемерове отменили сольный концерт Димы Билана "Гладиатор", который должен был пройти в Ледовом дворце "Кузбасс" 23 июня. Как уточнили организаторы, концерт был отменен по независящим от них причинам. Исполнитель не прокомментировал, почему не состоится концерт.

Кроме того, в апреле рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) объяснился с аудиторией на фоне отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге после поддержки Украины. Он пояснил, что всегда прилетает в Россию с "добрыми намерениями", поскольку в стране проживает большинство его фанатов.

Дима Билан выступил на концерте ко Дню России