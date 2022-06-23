Прощание с Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в траурном зале ЦКБ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Прощание с певцом Пьером Нарциссом пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве в субботу, 25 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшую супругу артиста Валерию Калачеву.

"Прощание состоится в субботу в 11:30 по московскому времени по адресу улица Маршала Тимошенко, 25", – заявила она.

О смерти певца Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Сообщалось, что артисту проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.

По словам Калачевой, музыкант скончался от последствий подагры, он мучился от болезни около месяца. Коллеги по сцене рассказали, что последнее время артист с трудом ходил и признавался, что ему тяжело дышать.

Нарцисс родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. С детства он занимался музыкой и футболом, но второе в его жизни все же осталось простым хобби. Нарцисс провел несколько матчей в составе команды российских артистов.

