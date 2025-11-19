Никита Пресняков рассказал о травме руки, мешающей заниматься скейтбордингом

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Старший внук певицы Аллы Пугачевой, актер и исполнитель Никита Пресняков признался, что четвертый год страдает от травмы руки, которая не дает ему заниматься скейтбордингом. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на его соцсети.

"Из-за этого не рискую вернуться на доску, но сильно скучаю", – признался музыкант.

Уточняется, что травму Пресняков получил во время катания на скейте.

Ранее внук Пугачевой ответил на слухи о причинах развода с моделью Аленой Красновой. В августе Пресняков написал в соцсети, что он с женой расходится во взглядах на "жизнь и будущее", поэтому они приняли соответствующее решение.

При этом поклонники начали строить догадки о наличии иных причин для расставания пары. Пресняков решил высказаться и попросил фанатов прекратить обсуждения.

