Мужа блогера Чекалиной проверяют по статье о мошенничестве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Артема Чекалина, мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), проверяют по статье о мошенничестве Уголовного кодекса. Об этом сообщает ТАСС.

"Следствие проверяет Артема Чекалина на причастность к преступлению по статье "Мошенничество", – приводит агентство слова следователя.

Представитель СК добавил, что супруги до сих пор не возместили ущерб по делу о неуплате налогов.

В начале марта Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

Позже супруги стали фигурантами второго уголовного дела. Их обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Им, предположительно, удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года.



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