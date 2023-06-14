Москва онлайн покажет красную дорожку церемонии вручения премии "Золотой хит"

Фото: musicboxgoldhit.ru

15 июня ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова отправятся на красную дорожку церемонии вручения Национальной премии "Золотой хит" и пообщаются со звездными гостями мероприятия.

В церемонии примут участие Стас Костюшкин, Николай Басков, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Слава, Дмитрий Маликов, Ольга Серябкина, Зара, Денис Майданов и другие. Проведут премию телеведущий Игорь Прокопенко и мисс Вселенная Оксана Федорова.

Смотрите прямую трансляцию 15 июня в 18:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.