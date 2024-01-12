Милош Бикович снимется в новом сезоне "Белого лотоса" – СМИ

Фото: ТАСС/Виктория Виатрис

Сербский и российский актер Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала американского телеканала HBO "Белый лотос", пишет ТАСС со ссылкой на агента артиста.

Уточняется, что пока неизвестно, какую именно роль Бикович исполнит в проекте. По данным агентства, в продолжении сериала также снимутся Кристиан Фридель, Моргана О’Рейли, Лек Патравади, Шалини Пейрис, Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монаган, Паркер Поузи, Дом Хетракул и Тайме Тхаптимтхонг.

Предполагается, что съемки начнутся в феврале 2024 года в Таиланде, на островах Самуи и Пхукет, а также в Бангкоке. Подробностей сюжета пока также нет. При этом первый сезон, премьера которого состоялась в 2021 году, рассказывал о жизни персонала и гостей отеля "Белый лотос" на Гавайях. Во втором сезоне, вышедшем на экраны в 2022-м, действие происходило в отеле "Белый лотос" на Сицилии.

В начале 2023 года "Белый лотос" был признан лучшим минисериалом по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус". Позднее авиакомпания "Эмирейтс" назвала сериал одним из самых просматриваемых во время перелета в 2023 году.

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