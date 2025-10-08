Продюсер Пригожин рассказал о "дедовщине" Пугачевой в шоу-бизнесе

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Продюсер Иосиф Пригожин считает певицу Аллу Пугачеву диктатором в профессиональной сфере. Об этом он заявил в интервью блогеру Наташе Гасанхановой, передает "Газета.ру".

По словам Пригожина, высказывания о "дедовщине" Пугачевой в шоу-бизнесе – это не миф. Продюсер и муж певицы Валерии предположил, что "Рождественские встречи" Примадонна делала не для продвижения молодых исполнителей, а ради собственной выгоды.

"Она сделала "Рождественские встречи" с целью, чтобы все звезды вокруг нее в том числе работали на нее. Это не дорога молодым! Это дорога себе!" – сказал он.

Также продюсер вспомнил, как Пугачева якобы несколько раз повлияла на то, чтобы Валерии не было в одном из музыкальных телешоу.

И в то же время шоумен подчеркивает, что обид у него нет, считает артистку сильной женщиной, только ведет она себя неискренне.

"Она – не про страну. Она – про себя", – заключил продюсер.

Ранее он комментировал отъезд из России певицы и ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иноагентом). Пригожин заявил, что Алла Борисовна хотела, "не поддерживая страну и президента, оставаться независимой, решая свои задачи", но у нее не получилось это сделать.

Пугачева тоже высказывалась о причинах, почему покинула родную страну. Позже ее интервью об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "базаром лицемерия".

