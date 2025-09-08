Жена продюсера Алибасова заявила о желании завести дома козу

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Евгений Малютин

Жена продюсера Бари Алибасова Елена Калинина заявила о желании завести дома козу. Об этом она рассказала в беседе с News.ru.

"Я правда об этом подумываю. Знаете почему? Бари Алибасов подсел на молоко. Я говорю: "Дорогой, эта лактоза уже не нужна, она плохо на здоровье сказывается". Но он отвечает, что все время хочет молока: и чай с молоком, и кашу с молоком", – поделилась женщина.

Она добавила, что Алибасов может выпивать по 2–3 литра этого напитка в день, и предположила, что их собаке Кузьке с козой будет веселее. Поселить животное она хочет в гостиной.

Ранее экс-помощник Алибасова рассказал о проблемах с позвоночником у продюсера. По его словам, из-за них тот не соглашается на перелеты или поездки в автомобиле, которые занимают больше часа. Алибасов стал хуже себя чувствовать после инсульта, уточнил его бывший помощник.