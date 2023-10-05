05 октября, 16:04Шоу-бизнес
Игорь Николаев восстанавливается после операции дома – СМИ
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Народный артист РФ Игорь Николаев находится дома и восстанавливается после операции, пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении музыканта.
По его словам, певец чувствует себя хорошо.
О том, что Николаев был планово госпитализирован, в СМИ писали 15 сентября. В телеграм-каналах появилась информация, что артист якобы оказался в реанимации из-за проблем с сердцем, у него были выявлены следы обширного инфаркта.
По неподтвержденной информации, Николаев якобы "восстанавливается после коронарного шунтирования".
Позже в прессе сообщалось, что он перенес операцию, после чего его перевели в обычную палату.
Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт – СМИ
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