Игорь Николаев восстанавливается после операции дома – СМИ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Народный артист РФ Игорь Николаев находится дома и восстанавливается после операции, пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении музыканта.

По его словам, певец чувствует себя хорошо.

О том, что Николаев был планово госпитализирован, в СМИ писали 15 сентября. В телеграм-каналах появилась информация, что артист якобы оказался в реанимации из-за проблем с сердцем, у него были выявлены следы обширного инфаркта.

По неподтвержденной информации, Николаев якобы "восстанавливается после коронарного шунтирования".

Позже в прессе сообщалось, что он перенес операцию, после чего его перевели в обычную палату.

Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт – СМИ