Арт-директор Моисеева опроверг криминальную составляющую в смерти певца

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох назвал бредом присутствие криминальной составляющей в смерти певца. Об этом сообщает ТАСС.

Горох отметил, что при жизни артиста писали бред и "раз десять хоронили его".

О смерти Бориса Моисеева стало известно 27 сентября. Ему было 68 лет. По данным СМИ, причиной стал третий инсульт.

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ прошла на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с певцом пришли его родные, друзья и коллеги. Похоронили певца на том же кладбище.

Позже Пятый канал со ссылкой на собственный источник рассказал, что Следственный комитет РФ начал проверку обстоятельств смерти певца. В ходе проверки якобы установят, были ли в смерти Моисеева признаки убийства или нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.



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