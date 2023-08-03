Адвокаты Блиновской попросили бизнес-омбудсмена Москвы помочь смягчить приговор блогеру

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elena_blinovskaya

Адвокаты блогера Елены Блиновской обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве Татьяне Минеевой с просьбой оказать содействие в изменении избранной блогеру меры пресечения на более мягкую, что позволит ей погасить задолженность по налогам. Об этом сообщает ТАСС.

"Сторона защиты в своем обращении указывает на необоснованность избранной Блиновской меры пресечения, препятствующей осуществлению последней предпринимательской деятельности, а также принятию мер к погашению оставшейся суммы доначислений и осуществлению платежей по текущим налогам", – рассказала Минеева.

Омбудсмен добавила, что все материалы, приложенные адвокатами к их обращению, изучат бизнес-эксперты, после чего будут приняты соответствующие меры реагирования и могут последовать обращения в надзорные органы.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под домашний арест и запрет на использование интернета Блиновской до октября.

В конце апреля блогер была задержана сотрудниками правоохранительных органов на границе с Белоруссией. Поводом для этого стали материалы, которые поступили правоохранителям из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Следователи сообщали, что в ходе ведения предпринимательской деятельности блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы.

Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Она раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.

Позже стало известно, что 50 банковских счетов, коллекция золотых монет, около 100 миллионов рублей в различной валюте и 21 объект недвижимости в Ярославле, Москве и области, принадлежащие Блиновской, были арестованы.



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