Дочь Майкла Джексона подала в суд на преследователя

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Дочь музыканта Майкла Джексона, актриса и певица Пэрис Джексон подала в суд на преследователя, который недавно залез во двор участка девушки. Об этом заявили в TMZ со ссылкой на судебные документы.

Инцидент произошел еще 23 августа, когда злоумышленник перелез через забор дома артистки. После этого, по ее словам, он стал заглядывать в окна. Поэтому Джексон решила сообщить в полицию о странном поклоннике, но тот скрылся до их приезда.

Как утверждает исполнительница, преследователь и до этого появлялся рядом с ее домом. Злоумышленник также с декабря 2019 года отправляет певице сообщения. Джексон заявила, что боится оставаться одна в доме, поскольку мужчина "становится все более наглым".

Теперь дочь Майкла Джексона обратилась в суд, чтобы те запретили злоумышленнику приближаться к ней, ее дому, машине и местам, где она появляется. При этом она просит суд запретить мужчине контактировать с ней через соцсети.

Ранее сообщалось, что дочь певца Майкла Джексона снялась в 10-м сезоне хоррор-сериала "Американская история ужасов". Пэрис сыграла по меньшей мере в одной серии проекта телеканала FX.

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