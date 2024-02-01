Певец Шарлот пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Саратове

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Певца Эдуарда Шарлота отправят на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратове. Об этом РИА Новости рассказал отец артиста Валерий.

По его словам, экспертиза касается всех дел, которые инкриминируют Шарлоту. Валерий признал, что процедура необходима и продлится не меньше месяца.

В конце ноября прошлого года певец прибыл в Санкт-Петербург, где его сразу же задержали и отвезли в отделение полиции из-за сожжения российского паспорта. После этого артист извинился за свои действия и заявил, что поступил так из-за "осечки в понимании".

Позже Шарлота арестовали за мелкое хулиганство на 13 суток. Правоохранители сказали, что он нецензурно выражался в общественном месте, приставал к людям и кричал, а на замечания прохожих не реагировал.

По информации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, Следственный комитет по Самарской области возбудил в отношении певца сразу три уголовных дела, два из них по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), а также по статье 148 ("Оскорбление чувств верующих").

Также Кировский районный суд Самары арестовал артиста до 24 января текущего года. Певец и его адвокат не согласились с приговором судьи и подали апелляцию. Однако Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы. Со слов адвоката Шарлота Алексея Лапузина, приговор Кировского районного суда остался без изменений.