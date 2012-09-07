Лишь 0,2% школьных столовых соответствуют санитарным нормам

Лишь 0,2% школьных столовых в России соответствуют санитарным нормам. Проверки, проведенные Всероссийским обществом защиты прав потребителей образовательных услуг, показали, что в некоторых учебных заведениях персонал курит и употребляет алкоголь прямо в пищеблоках.

"В 2009 году мы объявили о начале федерального проекта "Здоровое поколение, здоровая страна", - сообщил председатель общества Виктора Панина, - "в рамках этого проекта было проверено свыше 2,5 тысяч школьных пищеблоков. Из всего их количества, удовлетворяют санитарным нормам всего лишь 5 по всей стране, то есть 0,2%".

Как сообщает РИА Новости, чаще всего в школьных столовых не соблюдаются нормы хранения продуктов, температурный режим, нарушаются технологии производства, транспортировки и хранения готовых блюд. Кроме того, персонал пищеблоков в школах и детсадах не выполняет санитарно-эпидемиологические правила.

Также Панин отметил, что комбинаты питания также нарушают санитарные нормы. По данным последних проверок из десяти комбинатов удовлетворял всем нормам только один.

Эксперт считает, что решить проблему организации качественного питания в школах и детсадах России можно только за счет развития промышленного питания.