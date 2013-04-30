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30 апреля 2013, 13:33

МО

Старшеклассник в Подмосковье свел счеты с жизнью, прыгнув с крыши

Подмосковный старшеклассник покончил жизнь самоубийством, прыгнув с крыши 16-этажного дома.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, 17-летний школьник перед смертью отправил сообщение отцу и позвонил однокласснику. Затем он на глазах у своего знакомого прыгнул вниз.

Следствие установило, что в последнее время подросток потерял интерес к учебе, в связи с чем в школе у него начались проблемы.

Согласно заключению судмедэксперта, причиной смерти стали множественные переломы, которые образовались при падении. По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

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