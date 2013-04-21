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21 апреля 2013, 09:16

ЧП

В отделе полиции в Люблино повесился мужчина

В одном из отделов полиции на юго-востоке Москвы повесился мужчина. Его доставили в полицию за угрозу убийством жене. Через 20 минут мужчина покончил с собой.

"В субботу, примерно в 13:20 мск, в комнате для содержания задержанных лиц дежурной части отдела МВД России по району Люблино покончил жизнь самоубийством через повешение 36-летний мужчина", - сказал «Интерфаксу» сотрудник пресс-центра МВД России.

Назначена служебная проверка, по результатам которой установят степень ответственности сотрудников отдела.

самоубийства Люблино чп
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