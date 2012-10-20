Рейсы из Липецка и Воронежа в Москву были задержаны из-за тумана

Четыре рейса, следовавшие из Липецка и Воронежа в аэропорты Москвы, были задержаны из-за плохой погоды.

В Воронеже туман, который держался до 12.00, стал причиной переноса вылета двух самолетов. Рейс "ЮТэйр", направлявшийся во "Внуково" вылетел в 12.30 вместо положенных 06.20. Рейс компании "Полет" до "Домодедова" поднялся в воздух с опозданием на час и восемь минут, сообщает РИА Новости.

В Липецке рейс "ЮТэйр" до аэропорта "Внуково" задержали более чем на три часа, а рейс "Полет" до "Домодедова" – почти на четыре с половиной часа.