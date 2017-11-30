Стартовый дом по программе реновации построят на Ставропольской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Денис Гришкин

Стартовый дом в рамках программы реновации жилья в столице построят на Ставропольской улице. 30 ноября Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным постановила исключить земельный участок на территории владения 23-1 на Ставропольской улице в ЮВАО из списка участков, которые должны быть выставлены городом на торги.

Уточняется, что площадь участка составляет 0,67 гектара. Ранее там предполагалось построить медицинский центр площадью около 15 тысяч квадратных метров, однако это решение было отменено. Теперь на этом месте столичные власти планируют возвести стартовый жилой дом по программе реновации. По замыслу правительства Москвы, в этот дом смогут переехать жители района Люблино, которые принимают участие в программе. Сообщается также, что в настоящее время земельный участок свободен от застройки.

Программа реновации жилья в столице рассчитана до 2032 года. В нее вошли свыше пяти тысяч многоквартирных домов, где проживают примерно миллион москвичей. Правительство уже утвердило стандарт отделки квартир и благоустройства дворов.



23 ноября в "Доме на Брестской" открылась выставка конкурсных проектов по реновации в районах Головинский, Хорошево-Мневники, Проспект Вернадского, Царицыно и Кузьминки. Посетить выставку можно ежедневно до 29 декабря 2017 года. Кроме того, она будет работать с 9 по 21 января 2018 года. На выставке представлены как макеты, разработанные архитектурными бюро, так и 3D-модели этих проектов. Кто из 20 финалистов станет победителем конкурса, определит специальное жюри в начале следующего года.

Кроме того, свыше 200 домов, которые представляет историческую и архитектурную ценность, решили сохранить при реализации программы реновации жилья в Москве. Решение об этом приняли на заседании рабочей группы столичного департамента культурного наследия, Москомархитектуры, Общественной палаты и "Архнадзора".