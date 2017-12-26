В столице в 2017 году завершен ряд важнейших градостроительных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главные градостроительные проекты 2017 года назвали в правительстве Москвы. Среди них оказались парк "Зарядье", стадион "Лужники", программа реновации, новые станции метро и другие объекты.

О завершенных проектах на совещании по оперативным вопросам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Реновация жилых районов столицы должна определить развитие города на ближайшие 15 лет. По программе 5171 старый дом заменят современные кварталы с комфортным жильем. Новые квартиры получат около миллиона москвичей. Уже в 2017–2021 годах расселят 41 тысячу квартир. Посмотреть, как будет выглядеть новое жилье горожане могут в шоу-руме на ВДНХ.



Площадки для строительства "стартовых" домов подобраны во всех административных округах и районах города, всего их 236. Приоритетная задача на 2018 год – проектирование зданий и начало их строительства. Кроме того можно будет использовать 12 жилых домов для первого расселения жителей.

Парк "Зарядье" открылся в сентябре 2017 года. Он стал первым за последние 200 лет крупным парком, созданным внутри Бульварного кольца. Зона отдыха поделена на несколько зон, которые демонстрируют природу разных регионов России. В парке также появилась новая смотровая площадка – "Парящий мост". В 2018 году завершится строительство концертного зала с двумя залами и двумя амфитеатрами.



Стадион "Лужники" – ключевой объект чемпионата мира по футболу 2018 года. После завершения реконструкции в 2018 году большая спортивная арена теперь вмещает 81 тысячу зрителей. Здесь пройдут церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.

По мнению FIFA стадион "Лужники" стал одним из лучших в мире по архитектуре трибун и обзору поля. Там нет слепых зон. Натуральный газон позволяет проводить матчи любого уровня. Стадион накрыт уникальной интерактивной кровлей площадью 30 тысяч квадратных метров.

В ближайшие три года планируется развивать территорию Олимпийского комплекса "Лужники". Ее превратят в главный спортивный парк России. Там уже высажено 1050 деревьев, 53 тысячи кустарников, разбито 15,7 тысяч квадратных метров цветников.



Для обеспечения связи между "Лужниками" и зелеными пространствами на другом берегу Москвы-реки началось строительство канатной дороги. Длина трассы составит порядка 700 метров.

Столичная подземка приросла более чем 20 километрами линий и девятью станциями: "Минская", "Ломоносовский проспект", "Раменки", "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Петровский парк", "Ховрино".

В железнодорожном сообщении главным проектом стало начало работы над Московскими центральными диаметрами. Предполагается, что радиальные пригородные направления начнут работать по принципу МЦК, а движение составов через город станет сквозным.



Для автомобилистов в 2017 году ввели в эксплуатацию 124 километра дорог. Кроме того построено 37 искусственных сооружений и 30 пешеходных переходов. Закончена реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Профсоюзная, участков Калужского шоссе, отрезков Северо-Западной и Северо-Восточной хорд.

Также в 2017 году было построено порядка восьми миллионов квадратных метров недвижимости, включая 3,15 миллионов квадратных метров жилья. Социальную инфраструктуру же пополнили 13 школ, 14 детских садов, восемь медицинских учреждений, 22 спортивных объекта и пять объектов культуры.

По программе реновации промзон в 2017 году построили 1,9 миллионов квадратных метров недвижимости, почти половина – жилье. Утверждено 72 проекта планировки территорий промзон.



На территории ТиНАО построено 1,8 миллионов квадратных метров недвижимости, включая восемь социальных объектов. В двух округах также создано десять тысяч рабочих мест.

Еще одним важным событием столицы в 2017 году стало утверждение Правил землепользования и застройки города. Они защищают сложившиеся городские районы от уплотнительной и хаотичной застройки и формируют потенциал нового строительства на реорганизуемых территориях города.

С марта 2017 г. начал работу Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы, который оказывает оперативную консультационную поддержку по любым вопросам, касающимся строительства. За время работы было обработано более девяти тысяч обращений, из которых порядка 35 процентов – обращения граждан по программе реновации, 25 процентов – вопросы проектных и строительных организаций по порядку получения госуслуг.