Два дома вышли из программы реновации по решению жителей‍

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На данный момент жильцы только двух домов из 5 тысяч 177 приняли решение выйти из столичной программы реновации жилого фонда.

"По решению жильцов из программы реновации вышли дома по адресам: Ул. Енисейская, дом 16/21 и набережная Новикова-Прибоя, дом 18", − заявили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что свыше 200 домов, которые представляет историческую и архитектурную ценность, сохранят при реализации программы реновации жилья в Москве. Такое решение приняла рабочая группа в составе специалистов городского департамента культурного наследия, Москомархитектуры, Общественной палаты столицы и организации "Архнадзор".

Уточняется, что рабочая группа проанализировала списки домов с чертами уникальной авторской архитектуры, которые вошли в программу реновации. В итоге был сформирован список, в которых включили 241 здание. 218 из них предложено сохранить. Судьба 22 определится на стадии подготовки градостроительной документации. Еще по одному дому необходимо поднять архивные материалы.

Первый список площадок для строительства домов стал известен в конце сентября. Уже известно, что до конца 2019 года будет построено 59 домов на 36,1 тысячи человек. Переселение начнется в 2020–2021 годах. Выбранные стартовые площадки позволят построить жилье для отселения 568 пятиэтажек. По ним уже началась разработка документации.

Программа реновации рассчитана до 2032 года. В нее вошли 5144 многоквартирных дома, в которых находится 350 тысяч квартир, где проживают примерно миллион москвичей. Правительство уже утвердило стандарт отделки квартир и благоустройства дворов. В столице открыли два шоу-рума квартир по программе.