В Северном Медведкове приступили к строительству дома по программе реновации

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Строительство жилого дома по программе реновации жилфонда Москвы началось в Северном Медведкове. О начале строительства застройщик известил Мосгосстройнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

Трехсекционный жилой дом переменной этажности в 16, 13 и 15 этажей возведут в проезде Шокальского, владение 33 на месте снесенной пятиэтажки. В новостройке общей площадью свыше 15 тысяч квадратных метров будет 176 квартир.

Первые этажи займут нежилые помещения общественного назначения с отдельными входами. На фасаде здания предусмотрены навесные конструкции для кондиционеров. Все лоджии и балконы остеклят.

Во дворе появятся площадки для отдыха, детская и спортивная площадки. Обустроят также гостевую парковку на 27 машино-мест.

Объект строится за счет средств городского бюджета. Завершить строительство планируется к концу 2018 года.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что москвичи предложили еще пять стартовых площадок для программы реновации. По ее словам, уже утверждены 210 стартовых площадок. Еще 26 площадок добавят в список на этой или следующей неделе.