Жилой дом для программы реновации построят на севере Москвы к 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого 14-этажного дома по программе реновации жилого фонда на севере Москвы, сообщили в пресс-службе комитета.

"Новостройка будет расположена по адресу: улица Астрадамская, владение 9А (САО, Тимирязевский) на месте сносимой пятиэтажки. Площадь 14-этажного здания – 8,5 тысяч квадратных метров. В новостройке будет 78 квартир, подземная стоянка рассчитана на 36 машиномест", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва". Застройщиком выступает Московский фонд реновации жилой застройки.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы включило в перечень стартовых площадок реновации 14 новых территорий. Власти внесли изменения в постановление от 2017 года. Также постановление уточняет адреса 18 стартовых площадок в соответствии с оформленными градостроительными планами земельных участков.

До конца 2019 года в столице начнут строить более 150 домов по программе реновации. Сейчас по этой программе строятся 36 домов.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. По итогам голосования среди москвичей, в программу вошло более пяти тысяч домов.