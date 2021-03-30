Далай-лама рассказал о "потенциале" РФ

Фото: AP Photo/Ashwini Bhatia
Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV заявил, что у России имеется "огромный потенциал" для построения счастливого мира в XXI веке. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время разговора с российскими студентами Далай-лама также сказал, что у России есть все шансы для достижения данной задачи.
"Если мы хотим построить счастливую жизнь на земле, то различия по национальному, религиозному и прочим признакам должны отойти на второй план. В XXI веке мы должны осознать, что все семь миллиардов человек на планете – одна большая семья", – отметил он во время беседы с воспитанниками пяти государственных университетов.
Он обратил внимание, что все люди хотят счастья.
"В предыдущие столетия мы думали недальновидно – в контексте "я", "мое". Это привело к Первой и Второй мировым войнам, созданию ядерного и прочего губительного оружия", – подчеркнул духовный лидер буддизма.
Далай-лама уточнил, что никогда не говорит, что буддизм является "лучшей религией". Твердая вера, как убежден он, должна иметь и прочное основание – мудрость, логику, а также научное знание.
Ранее Далай-лама сделал прививку от коронавируса. Религиозный деятель отметил, что вакцинация необходима во избежание проблем, вызванных болезнью.
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