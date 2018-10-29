29 октября 2018, 16:34Общество
Около 30 храмов построят в ближайшие годы в Москве
Фото: depositphotos/Mari1Photo
В Москве в 2019 году планируют завершить строительство 10 храмовых комплексов, а в ближайшие годы предполагается строительство 30 храмовых комплексов по программе "200 храмов". Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
"В 2019-м году завершится строительство 10 храмовых комплексов, в 2020 году их станет больше еще на 10, а в 2021-м закончатся работы по строительству еще 10 храмов", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что храмовые комплексы, которые строят в столице, являются не только религиозными, но и социальными объектами. Рядом с комплексами появляются парки и скверы, также устанавливают площадки для детей, а на территории храмов работают воскресные школы и различные кружки.
"Например, при храме в честь святого праведного Алексия Московского в Вешняках работают классы, где девочки могут изучать основы рукоделия, а мальчики — знакомиться со станками и инструментами для работы по дереву", – отметил Левкин.
Кроме того, община храма оказывает помощь центру реабилитации детей-инвалидов в Вешняках.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Бутово планируют построить храмовый комплекс площадью около 6,3 тысячи квадратных метров. Предполагается, что комплекс возведут в Чечерском проезде.
Еще один храмовый комплекс возведут к 2021 году в Северном Бутове. Предполагается, что храм Дмитрия Донского станет одним из наиболее значительных в этом районе.
На территории кладбища "Товарищево" в ТиНАО также может появиться храмовый комплекс. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) во главе с Сергеем Собяниным приняла решение предоставить для строительства комплекса земельный участок в поселении Кленовское.
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